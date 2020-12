Rheinfelden Ein Mann der Tat und Menschenfreund

Rheinfelden. Er ist ein engagierter Mann, vor allem, wenn es um die Schutzsuchenden dieser Welt geht. Hohe Maßstäbe setzt Herwig Popken, der morgen seinen 75. Geburtstag feiert. Dieser ist für den Träger der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg, ehemaligen Heimleiter der Gemeinschaftsunterkunft Schildgasse und früheren Kapitän, der aus dem hohen Norden kommt, ein Weihnachtstag wie jeder andere. Ein Tag der Entspannung, wo er es bevorzugt, ganz ruhig zuhause zu sein.

Herwig Popken ist ein Seemann, denn er fuhr von 1961 bis 1990 zur See, was er als Fluch und Segen zugleich bezeichnet. Zu den positiven Erfahrungen zählten die Erlebnisse in fernen Ländern und vor allem mit den Menschen aus anderen Kulturen. Popken ist in Wilhelmshaven-Rüstersiel direkt hinter dem Deich aufgewachsen. Vom Küchenfenster aus konnte er auf das Meer schauen. Und er erinnert sich gerne: „Dort legten die großen Tanker, unterstützt von mehreren Schleppern, mit Schweröl an und ich kam ins Träumen. Das war 1960 mit 14 Jahren. 1963 war ich als Leichtmatrose auf der TS Esso Hamburg am Ruder und durfte das Schiff an die Pier steuern. Ein weiterer Grund für die Seefahrt war, dass ich nach der Mittleren Reife keine Lust mehr auf Schule hatte. Das Fachabitur musste ich später auf dem zweiten Bildungsweg nachholen.“