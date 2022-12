Rheinfelden Ein offenes Ohr haben für junge Leute

Der Jugendraum „4Us“ in Karsau ist weiterhin beliebt und wird von mehr als 20 Jugendlichen in der Woche zum Chillen und Gamen genutzt, heißt es. Regelmäßig wird gemeinsam gekocht und Präventionsabende werden organisiert. Seit Mitte November springt das Team der Mobilen Jugendarbeit zudem beim Nachtsport in Rheinfelden ein, sodass die drei Hallen von den 15 freiwilligen Coaches freitags geöffnet werden können, um Jugendlichen Basketball, Fußball, Breakdance und vieles mehr zu ermöglichen.

Angebote und Schließzeiten

Die Mobile Jugendarbeit ist per WhatsApp unter Tel. 0151 / 422 60 189 erreichbar. Ab Montag, 2. Januar, ist sie wieder auf den Straßen unterwegs. Die Jugendräume „Morgenrot“ und „4Us“ haben ab 3. Januar wieder zu den gewohnten Öffnungstagen auf.

Der Nachtsport beginnt wieder am 13. Januar. Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre können sich von 20 bis 22 Uhr in der Gewerbehalle treffen; der Nachtsport für Jugendliche ab 14 Jahren findet ab 21 Uhr in der Goethe- und Eichendorffhalle statt. In Notfällen und Krisen besteht die Möglichkeit, das Kinder- und Jugendtelefon unter 116 111 anzurufen.