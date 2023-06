Unbekannte sind am Mittwoch gegen 2 Uhr in ein Schrebergarten-Grundstück an der Zielgasse eingebrochen. Der Zaun des Grundstücks wurde aufgeschnitten und das Schloss an der Gartenhütte aufgebrochen, heißt es im Polizeibericht. Ob etwas aus der Hütte gestohlen wurde, muss noch geklärt werden. Zeugen können sich beim Polizeirevier Rheinfelden, Tel. 07623/740 40, melden.