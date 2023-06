Rheinfelden Einmal nach Milano und zurück

Zu Beginn spazierten die Zehntklässler zum spektakulären Mailänder Dom. Nach kurzer Wartezeit durften die Rheinfelder Schüler dann die bekannte Kirche von innen besichtigen. Anschließend ging es etliche Treppen hinauf zur Dachterrasse, von wo man eine wunderbare Aussicht auf ganz Mailand hat. Oben bestand außerdem Zeit für eine kleine Pause und für Fotos.

Später stand ein Stadtquiz in Kleingruppen an. Für das Beantworten der Quizfragen suchten die Jugendlichen aus Rheinfelden in der Stadt nach Hinweisen. Teilweise sollten auch Passanten befragt werden, um die Lösungen herauszufinden. Mit ein bisschen Überwindung schafften die Schüler auch dies, da die Milanesi sehr nett waren. Später durften sie dann noch alleine losziehen.