Rheinfelden Einstimmung auf den Advent

Herten (mv). Mit dem Weihnachtsmarkt auf dem Schulhof der Scheffelschule kehrte am Freitagnachmittag auch im Rheinfelder Stadtteil Herten die Adventszeit ein und machte den Besuchern Lust auf Weihnachten, die weihnachtliche Stimmung und das Drumherum, das die Vorweihnachtszeit in jedem Jahr kennzeichnet.

Organisiert wurde der Hertener Weihnachtsmarkt auch in diesem Jahr von Monika Thoma und ihrer Tochter Silke Rümmele. Sie ist seit 15 Jahren die gute Seele des Weihnachtsmarktes und freut sich, dass der Markt seit zwei Jahren auch auf dem Hof der Scheffelschule stattfinden kann. Mit einem Sammelsurium an weihnachtlichen Deko-Artikeln, Töpfer-und Handarbeitsartikeln warben am Freitagnachmittag die 30 Stände um Kunden, während die Pfalzer-Gruppe, die Freien Wähler und andere Gruppierungen zugunsten sozialer Zwecke ihre Waren feilboten. Für Kaffee und Kuchen sorgte derweil der Gesangverein Eintracht Herten in der Scheffelhalle. Raclette, Grillwurst und wärmender Glühwein erwartete die Besucher im Außenbereich der Scheffelschule, wo das Weihnachtsmarktgeschehen seinen Lauf nahm.

Ein wahres Fest war der Hertener Weihnachtsmarkt auch für die Kinder. Auch sie engagierten sich in vielfältiger Weise für soziale Zwecke, kredenzten den Weihnachtsmarktbesuchern frisch zubereitete Waffeln oder musizierten wie zum Beispiel die Klasse 4 a der Scheffelschule.

Die Hertener Ortsvorsteherin Sabine Hartmann-Müller lobte das Ambiente des Weihnachtsmarktes, das im Vergleich zu früher seit zwei Jahren auch auf dem gesamten Schulhofareal stattfinden kann. Hier begegneten sich auch die Menschen am Weihnachtsmarkt und stimmten sich am Freitag bei Glühwein und anderen wärmenden Getränken in geselliger Runde auf die bevorstehende Advents-und Weihnachtszeit mit ihrem Lichterglanz und viel Stimmung ein.