Rheinfelden Eintreten und genießen

Rheinfelden-Eichsel (pem). Eintreten, genießen und Kontakte pflegen: In Eichsel gibt es dafür nun das „Markt-Café“ – eine Einrichtung des Elisabethenvereins Eichsel-Adelhausen. Der Name Markt-Café ist bewusst gewählt. Denn, so erklärt Bärbel Brugger vom Vorstandsteam des Elisabethenvereins: „Am Donnerstag ist in Ober-Eichsel immer Wochenmarkt. Unser Markt-Café findet jeden ersten Donnerstag im Monat statt, und zwar direkt neben dem Wochenmarkt, im Freisitz-Raum in der Pfarrscheune. So können die Bürger vor oder nach ihrem Wochenmarkt-Einkauf bei uns Kaffee und Kuchen genießen, oder ein paar süße Stückchen mit nach Hause nehmen“.