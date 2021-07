Ein herausforderndes Schuljahr geht zu Ende: Es war nicht immer einfach, aber Schüler sowie Lehrkräfte und Eltern haben sich tapfer geschlagen. „Diese Tapferkeit ist ein Danke wert, das möchten wir gerne ganz konkret zum Ausdruck bringen“, meint Frank Grimberg, Vorsitzender des Gesamtelternbeirats der Stadt Rheinfelden. Gemeinsam mit Celina Geiger und Steffen Schröder als stellvertretenden Vorsitzenden war klar: Mit einem Eis startet es sich viel besser in die Schulferien. Ermöglicht wurde das Projekt durch die finanzielle Unterstützung der Fördervereine des Georg-Büchner-Gymnasiums, der Gemeinschaftsschule sowie der Gertrud-Luckner-Realschule, die die Kosten auch für alle anderen Rheinfelder Schulen mit übernommen haben, weil die Grundschüler auch bald in die weiterführenden Schulen gehen. Dank dieser Spende konnten rund 3000 Eis an die Rheinfelder Schülerschaft verteilt werden. Ein großes Dankeschön geht laut einer Mitteilung auch an die Firma Hieber. „Dank dieser Unterstützung hat alles super geklappt, und es hat uns eine riesige Freude bereitet, so viele strahlende Gesichter zu sehen!“, so Celina Geiger. Unser Foto entstand an der Dinkelbergschule.