Rheinfelden: Elena Brugger im Rathaus empfangen

Im Alter von fünf Jahren hat die heute 28-Jährige bei ihrem Heimatverein angefangen, den Ringsport zu betreiben. Längst gehört sie der Weltklasse an. Brugger lebt aktuell in Freiburg, wo sie bereits ein Bachelor-Studium in Psychologie abgeschlossen hat. Jetzt studiert sie seit 2020 im Masterstudiengang Wirtschaftspsychologie. Brugger war im Jahr 2021 in die Sportfördergruppe der Bundeswehr aufgenommen worden.