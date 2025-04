Diese Verbesserung sei nun in greifbarer Nähe, so der Stadtteilsprecher, denn die Stadt habe mittlerweile zugesichert, im Zuge der Umsetzung einer Fahrradstraße in der Eichbergstraße auch in unmittelbarer Nähe zur Hans-Thoma-Schule einen schon lange geforderten Fußgängerüberweg zu schaffen.

Weitere Verbesserungen der Verkehrssituation, vor allem für Schulkinder, seien darüber hinaus im Kreuzungsbereich der Mouscron-Allee geplant, wo gegebenenfalls eine weitere Querungshilfe für Fußgänger eingerichtet werden soll.