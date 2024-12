„Die Kooperation und die nun erfolgende Ansiedlung bei uns am Standort ist eine Win-win-Situation für beide Unternehmen. Wir gewinnen einen starken Partner, der unsere Infrastruktur sinnvoll nutzen wird, und Endress+Hauser kann in einem praxisorientierten Umfeld seine Produkte weiterentwickeln“, wird Evonik-Standortleiter Hermann Becker in der Mitteilung zitiert.

In der neuen Anlage, deren Inbetriebnahme für 2025 geplant ist, können Messgeräte unter realistischen Bedingungen, in verschiedenen Zuständen – überhitzter, gesättigter oder Nassdampf – sowie in unterschiedlichen Mengen untersucht werden. Dies sei insbesondere für die Energiewende von großer Bedeutung, da Effizienzsteigerungen in Dampfnetzen ein wichtiger Hebel seien, wie es in der Mitteilung weiter heißt.