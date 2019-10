Rheinfelden Er schaut dem Volk aufs Maul

Nepo Fitz ist seit Jahren nicht gerade für seine vornehme Art bekannt. Er nimmt kein Blatt vor den Mund und kennt kaum Mitleid und Schmerzgrenzen bei dem, wovon er erzählt, dampfplaudert, schwafelt und grantelt. Ganz bewusst lässt er keine Vorurteile aus, um genau diese angeblichen Wahrheiten für sich auszuschlachten.

In seinem neuen Programm hat er das Tier im Menschen und in sich entdeckt, er lässt buchstäblich die Sau raus. Gleichwohl ist Fitz schon ein sensibler Beobachter seiner Generation, und er tut dies im Stile eines echten Bayern: Er schaut dem Volk aufs Maul. Und so bringt er Erkenntnisse unters Publikum, dies indes schonungslos und oftmals in einer plakativen und derben Sprache. Er steht voll unter Strom und ist voller Energie.

Saubazi, Sauhund oder arme Sau? Bayerische Wildsau oder am Ende sogar ein Saupreiß? Nepo Fitz bietet ein Wechselbad, in dem es ständig von kalt zu heiß, trocken und witzig, laut und leise oder von gut zu böse hin- und hergeht.

Schnell wird klar, ob einem das Programm gefällt oder nicht: Der Künstler verkörpert vor allem eines – eine vor Energie strotzende Rampensau. „Sau ma mal“, heißt daher sein selbstgewähltes Motto.

Während des Abends ist er permanent dabei, die seiner Meinung nach latent existierende Käfighaltung der Herzen ad acta zu legen und ad absurdum zu führen. Und er postuliert: „Trau di was.“

Wie wahr. Nepo Fitz spielt, redet, musiziert, fantasiert, arbeitet, schwitzt, echauffiert sich, grantelt, schimpft sich komplett ohne Zurückhaltung in eine Art Rausch, einen indes mitunter eigenwilligen Rausch, der doch ein ums andere Mal nicht in vollen Zügen nachzuvollziehen ist. Muss ja auch nicht. Denn Nepo Fitz lebt in seiner, möglichst nicht angepassten und bequemen Welt, eine Welt, die mehr als nur einen Hauch zum Chaos und Abgedrehten besitzt.