Rheinfelden Erste Hilfsangebote gehen schon ein

Gegenpol zu Propaganda

Er appelliere an die Bürger mit russischen Wurzeln, ihre Kontakte nach Russland zu nutzen, um objektiv über den Angriffskrieg und die russischen Kriegsverbrechen zu informieren und damit einen Gegenpol zur Staatspropaganda zu bilden. Bei einem Besuch in Twer und Moskau mit der Musical-Company des Lise-Meitner-Gymnasiums habe er viele Menschen getroffen, die die Großmachtfantasien Putins ablehnten, so Benz.

An den Rathäusern in Grenzach und Wyhlen weht nun die Fahne von „Mayors for Peace“. Grenzach-Wyhlen ist Mitglied dieser Initiative, an der sich Bürgermeister von mehr als 8000 Städten auf der ganzen Welt für den Frieden einsetzen.

Mit einer weißen Taube als Friedenssymbol im Logo wirbt das weltweite Bündnis „Mayors for Peace“ für ein friedliches Miteinander der Menschen und die Abschaffung der Atomwaffen.

Stadtoberhäupter wüssten, dass Städte aufgrund ihrer Infrastruktur seit jeher bevorzugte Ziele bei kriegerischen Konflikten sind. Krieg rufe „unendliches Leid“ hervor, mache Menschen zu Flüchtlingen und Kinder zu Waisen, heißt es in einer Erklärung der Initiative zum Ukraine-Konflikt. 700 Städte und Gemeinden aus Deutschland zählen zu der Initiative.