Rheinfelden Es gilt weiter 2G

Für den Besuch von Veranstaltungen des städtischen Kulturamts gilt bereits seit Mitte Oktober die 2G-Regel. Dies bedeutet, dass nur genesene oder geimpfte Personen an der Veranstaltung teilnehmen dürfen. An diesem Modell will die Stadt auch in der Warnstufe festhalten, allerdings entfallen bis auf weiteres die Erleichterungen. Ab sofort gilt auch hier wieder die strikte Einhaltung des Abstandgebotes sowie die Maskenpflicht, wie die Verwaltung am Mittwoch mitgeteilt hat.

Anders als bei den Veranstaltungen gilt für den Besuch von Ausstellungen oder der Stadtbibliothek die 3G-Regelung. Hier müssen nun nicht-genesene und ungeimpfte Personen ab sofort einen PCR-Test vorlegen. Weiterhin gilt aber, dass Personen, die lediglich Medien abholen oder zurückgeben wollen, keinen 3G-Nachweis benötigen. In diesem Zusammenhang weist das Team der Stadtbibliothek auf seinen Bestell- und Abholservice hin, bei dem sich Kunden bis zu fünf Medien zusammenstellen lassen können. Bestellt werden können die Medien unter Tel. 07623 / 95 500 – zu den Öffnungszeiten der Bibliothek – oder per E-Mail an stadtbibliothek@rheinfelden-baden.de.