Rheinfelden: Es harzt zwischen Stadt und Musik

Zwangsvollstreckung drohte

Bereits im Vorfeld der Hauptversammlung hatte es Kritik an der Stadt in Bezug auf die Hallenmiete für den Bürgersaal gegeben. Bei bei der Hauptversammlung war davon zwar nicht die Rede – auf Nachfrage unserer Zeitung indes bestätigte der Vorstand die Problematik. Hintergrund ist ein Mahnverfahren der Stadt gegenüber der Stadtmusik, weil diese zunächst die Hallenmiete für das zurückliegende Jahreskonzert im Bürgersaal nicht bezahlte. Die Stadt hatte einen Betrag von 1400 Euro gefordert. ´Der Betrag schien der Stadtmusik deutlich zu hoch – allein deshalb, weil in den Jahren ein deutliche niedriger Betrag im dreistelligen Bereich bezahlt worden war, so die Auskünfte aus den Reihen der Stadtmusik. Nachdem sogar die Zwangsvollstreckung drohte, habe man den Betrag letztlich doch bezahlt. Die Nerven bei der Stadtmusik allerdings lagen wegen dieser Angelegenheit blank,betonte auch der frühere Vorsitzende Schumacher.