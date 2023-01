Rheinfelden Etwas Bleibendes schaffen

Laut Vorsitzendem Rolf Brugger gehen 5000 Euro an die Bürgerstiftung, die das Geld für ein Rollstuhlkarussell investiert. Conny Rösner erläuterte, dass das Karussell für Kinder mit und ohne Behinderung geeignet ist. Als Standort ist der Spielplatz an der Maurice-Sadorge-Straße vorgesehen. 8000 Euro fließen an den Tafelladen, 2000 Euro an den Förderverein Bürgerheim für das nächste Oktoberfest. 25 000 Euro sind für die Schaffung eines Kunstwerks vorgesehen. Das Kulturamt wird einen Wettbewerb ausschreiben. 2000 Euro sind für Steuern und Gebühren einkalkuliert.