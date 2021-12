Rheinfelden Evonik: neuer Standortleiter

In seiner Zeit als Standortleiter der Evonik in Rheinfelden entwickelte Breuer zahlreiche Nachhaltigkeits-Projekte für den Standort, etwa die Abgabe von industrieller Abwärme zur Beheizung von Wohnraum in Rheinfelden oder das Projekt „Sustainability@RHE“, bei dem es um die Reduktion des CO2-Fußabdrucks geht. Ein zentrales Thema in seiner dreieinhalbjährigen Amtszeit war zudem die Positionierung der Region als „Wasserstoffvalley Hochrhein“, die in dessen Erwähnung im Koalitionsvertrag der 2021 neu gewählten Landesregierung in Baden-Württemberg mündete, heißt es in einer Pressemitteilung.

Hermann Becker, der nun die Leitung des Standorts Rheinfelden übernimmt, war bereits in einer früheren Funktion für Evonik in Südbaden tätig. Seine berufliche Tätigkeit begann er nach Berufsausbildung und Studium „Konstruktiver Ingenieurbau“ beim TÜV Süd als Sachverständiger. 2001 trat er bei der damaligen Degussa in den Konzern ein. Zunächst als Mitarbeiter in der Sicherheitsabteilung am Standort Kalscheuren, deren Leitung er 2004 übernahm. 2008 wechselte Hermann Becker an den Standort Rheinfelden, zu dem seinerzeit auch die Betriebsstätte Leverkusen gehörte und übernahm die Leitung des Bereiches Werksicherheit. Anschließend wechselte er nach China und wurde mit der Leitung der Standortentwicklung am Multi-User-Standort Shanghai betraut. 2016 übernahm Becker zusätzlich die Projektleitung zur Weiterentwicklung des Standortes Xinzhuang zu einem Innovations- und Business Campus. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland wurde ihm die Leitung des Global Emergency Office von Evonik und der Abteilung Werksicherheit übertragen.