Rheinfelden Evonik setzt buntes Zeichen

Rheinfelden. Evonik setzt an seinen Standorten ein deutliches Zeichen für Vielfalt: Anlässlich der Internationalen Wochen gegen Rassismus beleuchtet das Spezialchemie-Unternehmen bundesweit Gebäude in vielen Farben. In Rheinfelden ist deshalb laut Mitteilung das Betriebsrestaurant „Culinaria“ in buntes Licht getaucht. Die Internationalen Wochen gegen Rassismus enden in diesem Jahre am 29. März. Von Evonik beteiligen sich neben dem Standort Rheinfelden auch die Standorte Hanau, Lülsdorf, Marl, und Essen mit verschiedenen Aktionen daran.