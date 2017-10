Rheinfelden Fällen und pflanzen

Rheinfelden-Nordschwaben (mv). Im kommenden Jahr sollen im Forst von Nordschwaben 350 Festmeter Wald in Vornutzung eingeschlagen werden, erfuhr der Ortschaftsrat von Revierleiter Thomas Hirner in seiner jüngsten Sitzung. Zudem soll am Baselwaldweg die bestehende Eichenkultur mit 600 Bäumen ergänzt werden. Der entsprechende Wildschutz werde mittels Wuchshüllen vorgenommen. Nachgebessert werden soll darüber hinaus die Eichenkultur am Alten Kirchweg.

Gerade in diesem Bereich hätten vor allem Mäuse die bisherigen Bäume stark in Mitleidenschaft gezogen, merkte der Revierförster an. Er verwies außerdem auf diverse Kultursicherungsmaßnahmen, die je nach Bedarf und vor allem in neuen Kulturen durchgeführt werden. Die Sanierung der Waldwege würden derweil nach Bedarf im Anschluss an die Hiebsmaßnahmen und nach der entsprechenden Holzabfuhr erfolgen.

Zur Erholungsfunktion des Waldes sagte Hirner, dass durch die Sperrung von Waldwegen im Bereich des Autobahnbaus ein erhöhter Erholungsdruck in Karsau, ausgehend vom Bereich des Sportplatzes und am Friedhof mit allen Nebenerscheinungen wie Müll und Autos bis hin in den Nordschwabener Bereich zu verzeichnen sei.

Auf die Frage vieler Bürger, ob man nach wie vor Brennholz erwerben könne sagte er, dass dies auf Bestellung erfolgen könne. Der Festmeter-Preis betrage 55 Euro . Gleichermaßen berichtete er den Ortschaftsräten, dass die Stadt einen Privatwaldflächenankauf an der Minsler Gemarkungsgrenze getätigt habe, außerdem sei es aus Gründen der Arrondierung zu einem Waldtausch gekommen.

Über den Ankauf von Waldflächen durch die Stadt zeigte sich Ortsvorsteherin Rita Rübsam erfreut. Sie sagte, dass dies auch aus Gründen der Waldpflege sinnvoll sei, wenn entsprechende Flächen frei würden oder von Privatwaldbesitzern nicht mehr gepflegt würden. Revierförster Hirner betonte in diesem Zusammenhang jedoch, dass die Stadt dabei das Vorkaufsrecht ausübe.