Ein 33-Jähriger bog am Samstag gegen 14.45 Uhr an der Autobahnanschlussstelle Rheinfelden-Mitte auf die Bundesstraße 316 ein, laut Polizei vermutlich mit einer zu hohen Geschwindigkeit. Dabei sei das Heck des Wagens ausgebrochen. Der 33-Jährige verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen drehte sich auf der Fahrbahn und rutschte rückwärts eine Böschung hinab. Danach prallte er gegen einen dort abgestellten Lkw-Anhänger. Es wurde niemand verletzt. Am Auto sei laut Polizei ein Schaden von etwa 5000 Euro entstanden.