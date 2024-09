An einem grauen Ford Tourneo Custom wurde am Freitag zwischen 7.50 und 11.45 Uhr von einem anderen Fahrzeug der linke Außenspiegel abgefahren. Der Ford stand am Fahrbahnrand in der Hebelstraße, unweit der Kreuzung zur Schillerstraße. Der Sachschaden wird laut Angaben der Polizei auf etwa 500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Rheinfelden, Tel. 07623 / 74 04 0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können. Nach Sachlage dürfte der Außenspiegel von einem größeren Fahrzeug abgefahren worden sein, heißt es in der Mitteilung der Polizei as