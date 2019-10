Rheinfelden Fasziniert von alten Techniken

Während Schautz in seiner Werkstatt eine Sammlung von großen Steinen, Kieseln, Muscheln vereint, wird der 51-jährige Holzbildhauer Kreiter von historischem Holz als Grundelement für seine Arbeit inspiriert. Das reicht bis zu gotischen Balken, die er auf Lager hat, und uralten Holzstämmen, die bei Funden im Moor der Schwäbischen Alb zutage treten.

Kreiter begeistert sich für die Geschichte des Materials und die Haptik des Holzes. Dabei geht er am liebsten vom Kreis aus. Man sieht viele Scheiben- und Tondo- (Rund-)formen. Teils Gefäße, deren lose Deckel man öffnen kann, und sehr schön ziselierte Hölzer mit Rillen, die an Sonnenstrahlen erinnern.

Das Thema „Sonne“ scheint in drei Arbeiten mit aufgelegtem Blattgold durch. Die Sonnenschalen und Sonnendosen sind durch ihren Strahlenkranz und die Goldfarbe sehr wirkungsvoll, dieweil das an der Wand hängende „Sonnenlicht“ sogar indirekt beleuchtet wird.

Beeinflusst ist der Holzbildner auch von alten Kulturen, Mythen, Ritualen und Strukturen, was in der Serie „Antichi“ (Die Alten) aus verwittertem Stahl mit antikem Holz sichtbar wird. Zwar sind viele von Kreiters Arbeiten Gefäße, aber zweckfrei.

Das passt bestens zu den Zeichnungen, Steindruck-Lithografien und Malereien des älteren Kollegen. Aus der Fülle seines Werks hat Walter Schautz 40 Bilder ausgesucht, mit dem Schwerpunkt auf die seltene Technik des Steindrucks, darunter mehrere Lithografie-Serien wie „Der Mensch und sein Werkzeug“.

Die Elemente Stein und Wasser sind für Schautz von größtem Interesse. Unter den Steinen ist der Basalt, eine Gesteinsart, die vulkanischen Ursprungs ist und als das Urgestein der Erde gilt, für ihn das große Thema. Vier Basalt-Zeichnungen mit hinein verwobenem Porträt, Torso, Schädel und Figur („Am roten Berg“) haben mit der Vulkaninsel Lanzarote zu tun. Auch das Porphyrische als Symbol für die Formentstehung wird bildhaft verarbeitet.

Ein anderes Blatt wie „Villa Adriana“ (Sommerresidenz und Alterssitz des römischen Kaisers Hadrian) ist ein kleiner Hinweis darauf, dass der Künstler auch einmal archäologisch gearbeitet hat und eine Zeitlang im antiken Raum, nämlich in Rom, gelebt hat.

Etwas sehr Persönliches ist die Litho-Reihe „Frontal“. Dahinter verbergen sich Erinnerungsbilder an Jugendfreunde, die aus dem Kopf porträtiert sind: Gesichtsstudien von vorn, als direktes Gegenüber des Betrachters, der dazu das nächtlich am Meer in Lanzarote geschriebene Gedicht „Alle meine Freunde“ lesen kann.

Der Maler Schautz zeigt sich vor allem in der Aquarellserie „Warten“ mit Beobachtungen in Wartehallen auf dem Stuttgarter Flughafen, sowie in den beiden farbintensiven Mischtechniken, die Kindheitserinnerungen festhalten. In diesen malerischen Arbeiten sieht man wieder sehr deutlich die bewusste Hinwendung zum Gegenstand, den Walter Schautz verwandelt, um ihn zu bewältigen. Bis 17. November, Sa, So sowie Feiertag 1. November 12-17 Uhr.