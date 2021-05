Rheinfelden Festakt, Fußball und Projekte

„Wir müssen den Posten Jubiläum ohnehin für den Etat 2022 wieder anmelden“, macht die Bürgermeisterin deutlich. Und man müsse schauen, was an Budget möglich ist. Immerhin wird wohl schon der geplante Festakt am Donnerstag vor dem Trottoirfest 2022, bei dem auch Delegationen aller Partnerstädte anwesend sein sollen, das fixe Budgetgeld allein verschlingen. „Da müsste also schon noch mehr gehen“, erwartet Stöcker.

Sogleich richtet sie den Blick auf die kommenden Tage und Wochen. „Da werden wir das eigens für das Jubiläum kreierte Logo offiziell vorstellen“, freut sich die Bürgermeisterin. Bei einem Pressegespräch sollen zudem noch nicht bekannte, weitere Projekte vorgestellt werden und auch das, was in Planung ist. Für Stöcker ist die Logo-Präsentation somit der Startschuss für den Jubi-Countdown. Angedacht ist zudem ein Tag für alle Generationen im Tutti Kiesi. Ebenso plant der Stadtsportausschuss ein Freundschaftsspiel mit Beteiligung eines Fußball-Bundesligisten im Europastadion. Ansonsten will sich Stöcker an dem im Gemeinderat gemeinsam mit Henrike Fuder vom Kulturamt präsentierten Konzept (wir berichteten) orientieren.