Rheinfelden: Feuerwehr ermöglicht Blick hinter die Kulissen

Und so erklärte Abteilungskommandant Florian Johner, es wäre an der Zeit, die Tore erneut zu öffnen. Dabei konnten die Besucher dieser Tage erneut feststellen, dass die Feuerwehrleute recht eng mit der Bevölkerung verbunden sind. „Wir sind für die Einwohner da, und wir selbst sind auch Einwohner der Stadt, dies zu erkennen, weckt sicherlich Verständnis für unsere Arbeit,“ sagte er. Diesmal waren keine großen Aktionen vorgesehen, sondern es ging einfach ums Kennenlernen. Dafür wurde im vorderen Teil des Gerätehauses eine große Festwirtschaft eingerichtet. Deftige Speisen und kühle Getränke wurden angeboten, die Gäste machten reichlich Gebrauch davon. Wer Zeit hatte, schaute sich die Löschfahrzeugen an, mehrfach gab es Führungen, um fachliche Einzelheiten zur Technik zu erläutern.

Vor den Fahrzeugen war nur begrenzter Besucherverkehr möglich, denn trotz dieses Festes musste die Abteilung einsatzbereit bleiben, also war schnelles Ausrücken zu gewährleisten.