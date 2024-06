Rheinfelden: Feuerwehr gut aufgestellt

Rückblick Von 261 Alarmeinsätzen, die von Bränden über Technische Hilfeleistungen, Schadstoffunfälle und mehr reichten, wurde berichtet, wobei der Löwenanteil mit 161 Alarmrufen bei der Abteilung Rheinfelden lag. In der Summe hätten abermals die vier Kernstadtabteilungen mit 245 Einsätzen das Einsatzgeschehen im Stadtgebiet bestimmt, so die Einsatzstatistik.

Eine positive Bilanz zog bei der Hauptversammlung auch Stadtjugendfeuerwehrwart Andre Lambelet. Er sprach von einem eher ruhigen Jahr wobei es in erster Linie um die Zusammenlegung der vier Jugendabteilungen und den Einzug in das neue Gerätehaus gegangen sei. Beachtlich sei, dass sechs Jugendliche in den Kader der aktiven Wehr übergeben werden konnten.