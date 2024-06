Also viel Action bei dieser blutdürstigen Oper von Puccini, an dessen 100. Todestag in diesem Jahr nicht nur bei den Rheinfelder Schlossfestspielen, sondern auch in der Arena von Verona erinnert wird, wo ebenfalls „Tosca“ auf dem Spielplan steht. Dem ganztägigen Regen und der gewittrige Stimmung war es wohl geschuldet, dass nur 350 Besucher den Weg nach Beuggen fanden, während am Vortag bei der sonnigen und sommerlich warmen „Zauberflöte für Kinder“ fast 500 Besucher das Areal bevölkerten und teils in echter Kinderfeststimmung auf dem Rasen lagerten.

Am Donnerstag war dann große Tragödie angesagt mit Honoratioren der Stadt und hohem Besuch der italienischen Konsulin aus Freiburg. Es war ein Abend mit überzeugender Stimmqualität und einer hervorragenden Sängerbesetzung. Mit Eleanor Greenwood gab eine australische Mezzosopranistin, vorab schon gefeiert als „Rising Star“, ihr Rollendebüt als Tosca. Sie war sehr dramatisch in ihren wichtigen Arien, stimmlich souverän bis zum Schluss in dieser unbequemen, „mörderischen“ Partie.