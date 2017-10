Rheinfelden Frau kommt Ausflug teuer

Nachrichten-Ticker

15:06 Migration und Klima am Donnerstag wieder Jamaika-Themen

Berlin - Die großen Streitthemen Migration und Klimaschutz stehen an diesem Donnerstag wieder auf der Tagesordnung der Jamaika-Sondierungen. Vergangene Woche hatten CDU, CSU, FDP und Grüne sich nicht auf ein gemeinsames Ergebnispapier dazu einigen können. Wie es aus Sondierungskreisen hieß, werden die Themen am Donnerstag noch einmal besprochen. In der Zuwanderungspolitik zeichnet sich der Streit um den Familiennachzug für Flüchtlinge als Knackpunkt ab. Beim Klimaschutz gab es Krach darüber, wie die Ziele zur Treibhausgas-Minderung erreicht werden sollen.

15:04 Medien: Puigdemont nach Belgien gereist

Barcelona - Der wegen Rebellion angeklagte und von der spanischen Zentralregierung abgesetzte Regionalpräsident Kataloniens, Carles Puigdemont, ist nach übereinstimmenden Medienberichten nach Belgien gereist. Mit Puigdemont sollen auch einige Minister ausgereist sein. Die spanische Staatsanwaltschaft hatte Anklage gegen Puigdemont und weitere Angehörige der abgesetzten Regionalregierung erhoben. Die Vorwürfe lauten unter anderem auf Rebellion, Auflehnung gegen die Staatsgewalt und Unterschlagung öffentlicher Gelder, sagte Generalstaatsanwalt José Manuel Maza in Madrid.

13:55 Zwei Tote bei Bootsunglück - Suche nach Drittem erfolglos

Wolgast - Einen Tag nach dem Bootsunglück in Mecklenburg-Vorpommern mit bisher zwei Toten wird der dritte Gekenterte weiter vermisst. Die Suche nach dem 48-Jährigen per Hubschrauber, Schlauchboot und Sonargerät blieb bisher erfolglos. Die Urlauber waren trotz Warnung vor Sturmtief "Herwart" mit einem Motorboot auf den aufgewühlten Peenestrom hinausgefahren und gekentert. Retter holten einen 56 Jahre alten Mann und eine 48-jährige Frau bewusstlos aus dem Wasser, sie starben später in Krankenhäusern. Der dritte Urlauber wird seitdem vermisst.

13:53 Trumps Ex-Wahlkampfmanager Manafort stellt sich dem FBI

Washington - Donald Trumps früherer Wahlkampfmanager Paul Manafort wird in den Ermittlungen um die Russland-Affäre angeklagt. Er stellte sich in Washington dem FBI. Vermutungen gehen dahin, dass er sich im Zusammenhang mit früheren Ukraine-Geschäften, Steuervergehen und möglicherweise Geldwäsche verantworten soll und nicht in direktem Zusammenhang mit dem Kern der Untersuchungen von Sonderermittler Robert Mueller. Dabei geht es um den Vorwurf russischer Einflussnahme auf die Präsidentenwahl und darum, ob das Wahlkampflager Donald Trumps dabei mit Moskau zusammengearbeitet hat.

12:42 Bahnverkehr kommt nach Sturm schrittweise wieder in Gang

Berlin - Der Bahnverkehr im Norden und Osten Deutschlands kommt nach Sturm "Herwart" langsam wieder in Gang. Es gibt aber immer noch einige Strecken, auf denen weiterhin keine Fernzüge fahren. Lahmgelegt ist der Fernverkehr weiterhin auf den Strecken Hamburg–Westerland, Hamburg–Kiel, Hamburg–Lübeck–Puttgarden, Hamburg–Rostock–Stralsund, Berlin–Stralsund sowie Dortmund–Bremen–Hamburg. Für Reisen zwischen Hamburg und dem Ruhrgebiet werden die Verbindungen über Hannover empfohlen.