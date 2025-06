Bei einem Verkehrsunfall ist am Donnerstag eine 28-jährige Pedelec-Fahrerin schwer verletzt worden, berichtet die Polizei in einer Mitteilung. Ein 28-jähriger Autofahrer war auf der Obere Kanalstraße in Rheinfelden unterwegs und bog nach links in die Friedrichstraße ein. Dabei übersah er eine von links kommende, vorfahrtsberechtigte 55-jährige Pedelec-Fahrerin. Die Pedelec-Fahrerin kollidierte mit der Fahrertür des Autos und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei zog sich die Frau schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Nach Sachlage trug die Pedelec-Fahrerin keinen Fahrradhelm, berichtet die Polizei weiter.