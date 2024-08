Aufgrund eines Wasserrohrbruchs in der Eichbergstraße blieb das Freibad Rheinfelden am Montagnachmittag kurzfristig geschlossen. Der Wasserrohrbruch war an einer Baustelle aufgetreten. Das Freibad war davon nur indirekt betroffen, wie es von der Stadt Rheinfelden auf Nachfrage unserer Zeitung heißt. Die Duschen hätten nicht mehr funktioniert. Seit Dienstag ist das Bad wieder geöffnet.