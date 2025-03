Rheinfelden: Freien Wählern geht es nicht gut

Finanzen: Ein schrumpfender Mitgliederstand ist auch gleichbedeutend mit geringeren Beitragseinnahmen. Das Wahljahr 2024 sei sehr kostspielig gewesen, wie Kassierer Tim Schick berichtete. Dies machte eine Beitragserhöhung zum Thema – die erste nach 23 Jahren. Die Versammlung einigte sich nach einigen Diskussionen auf 20 Euro. „Wie so oft in der Politik muss man Kompromisse eingehen“ meinte Reichert-Moser, die den Weg zur Wende in der Entwicklung der Mitgliederzahlen in mehr Überzeugungsarbeit sieht. Vorsitzende Ellen Haubrichs erklärte, dass man in Überlegungen stecke, Themen, die im Wahlkreis brennen, wieder auf die Straße zu bringen.