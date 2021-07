Rheinfelden Freier Weg für die Demokratie

Rheinfelden. „Demokratie muss man üben“, ist Karin Maßen überzeugt. Demokratie sei nicht einfach so da, sagt die Pädagogin und Leiterin des Freien Theaters Tempus fugit. Es gelte sie stets und immer wieder aufs Neue und auch im Kleinen zu erarbeiten. Desinteresse und Gleichgültigkeit seien daher gefährlich „Wir müssen vom Passiven ins Aktive und in die Aktivität kommen“, fordert Maßen. Es komme darauf an, die Lust an Demokratie und demokratischer Verantwortung zu wecken und auch das Bewusstsein zu schaffen, dass es sich so in der Stadtgesellschaft besser miteinander leben lässt.

Darum ist sie gemeinsam mit Bürgermeisterin Diana Stöcker froh und stolz, dass die Stadt mit einem besonderen Projekt des Landes zum Zug kommt und gefördert wird, an dem sie mit Tempus fugit maßgeblich und steuernd mitwirkt. „Demokratische Verantwortung stärken“, heißt das Projekt, das mit 60 000 Euro über drei Jahre verteilt bis Ende 2023 gefördert wird. Involviert ist von Seiten der Stadt auch die Stabstelle Integration und Flüchtlinge, deren kommissarische Leitung nach dem Wechsel von Dario Rago ins Kulturamt derzeit Elif Avcik innehat.