Rheinfelden Freudentränen, Emotionen und ein knallvoll gepacktes Auto

Rheinfelden. Mit einer besonderen Geste haben die Mitarbeiter der Rheinfelder Fressnapf-Filiale am Vormittag des Heiligabends die Leiterin des Tierheims, Hannelore Nuß, überrascht. Am Ende flossen Tränen der Freude – und nur Corona verhinderte, dass sich Fressnapf-Geschäftsführer Marco Passio, seine Mitarbeiterinnen und Hannelore Nuß in die Arme gefallen wären.

Was war passiert? Wie Passio begeistert berichtet, hatten seine Mitarbeiterinnen die Idee, zur Weihnachtszeit nicht einfach nur eine Spendenkasse für einen guten tierischen Zweck bereitzuhalten. Stattdessen stellten sie in den Märkten in Binzen, Müllheim und Rheinfelden jeweils im Eingangsbereich einen selbstgeschmückten Weihnachtsbaum auf. Dieser wurde in Rheinfelden mit „Wunschkarten“ des örtlichen Tierheims behängt.