Rheinfelden Für die Eltern wird es teurer

Die nuene Gebühren:

In Hebel- und Dinkelbergschule steigt ab dem neuen Schuljahr der Betrag für die Kernzeitbetreuung (7 bis 13.15 Uhr) von 40 auf 45 Euro monatlich fürs erste Kind, fürs zweite Kind von 25 auf 30 Euro. Die flexible Nachmittagsbetreuung Montag bis Mittwoch bis 14 Uhr (Basistarif) gibt es künftig für 30 statt bislang 26 Euro. Betreuung einen Nachmittag bis 15 Uhr kostet künftig 25 statt 22 Euro. Ein Nachmittag bis 16 Uhr kostet künftig 37 statt 32 Euro. Zwei Nachmittage bis 15 Uhr schlagen künftig mit 40 statt 35 Euro, zwei Nachmittage bis 16 Uhr mit 62 statt 54 Euro zu Buche. Drei Nachmittage bis 15 Uhr kosten künftig 58 statt 50 Euro, Betreuung bis 16 Uhr kostet 86 statt 75 Euro. Und: In zwei Jahren zum Schuljahr 2023/24 wird nochmals um rund zehn Prozent erhöht.

„Es gibt keinen Grund, die Gebühren jetzt nicht so anzupassen“, erklärte Paul Renz für die CDU-Fraktion. Karin Paulsen-Zenke (SPD) jedoch hatte schon so ihre Schwierigkeiten mit den Planungen und will die Sache nochmals in der Fraktion diskutieren. Karin Reichert-Moser (Freie Wähler) hält die Erhöhungen für angezeigt, will aber noch in der Fraktion diskutieren. Annette Lohmann (Grüne) sprach von moderaten Erhöhungen: „Es ist wichtig, dass wir diese Angebote aufrechterhalten, sie sind von großem Nutzen für die Eltern und Berufstätigen.“