Rheinfelden Für Tafel bleibt es weiter anspruchsvoll

Kassierer Sebastian Minges berichtete von einem großen Spendenaufkommen, der Überschuss werde an die Kunden weitergegeben und in die Infrastruktur investiert.

Investition in Kühlfahrzeug

Mit Blick in die Zukunft verdeutlichte Jost, dass es notwendig ist, in ein Kühlfahrzeug und in die Einrichtung von Kühlräumen zu investieren. Es fehle nach wie vor Lagerfläche. Aus dem Bericht von Ladenleiter Harald Höhn geht hervor, dass insgesamt 40 Helfer im Einsatz sind, davon 34 ehrenamtlich, vier als Ein-Euro-Jobber und zwei Festangestellte mit Mindestlohn. „Wenn alle Helfer und Helferinnen da sind, ist es okay, ohne sie geht es gar nicht. Vielleicht können wir um zwei Personen aufstocken“, wünschte er sich.

Treue Helfer

Am längsten mit dabei sind Gerlinde Holtrop, Clara Müller und Gertrud Weymann (19 Jahre), Elke Mair (17 Jahre), Ursula Schimandel (15 Jahre), Heidi Albat (13 Jahre) und Gisela Ohme (10 Jahre). Höhn hob zudem die Kooperation mit Schülern und Praktikanten hervor. 160 Ausweise mit etwa 560 Kunden gibt es für die Tafel in Rheinfelden. Sie kommen aus Rheinfelden, Grenzach-Wyhlen und Schwörstadt. Die Kundenzahl pro Tag liegt aktuell bei gut 160. Manche, so ergänzte Jost, seien alleine, andere hätten sechs Kinder. Öffnungstage sind Montag, Mittwoch und Freitag.