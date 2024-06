Rheinfelden: Für Vielfalt einstehen

Vor einigen Tagen verteilte das Team des Jugendreferats in der Mittagszeit rund um das Rathaus an Passanten Päckchen mit bunten Blütensamen. „Wir wollen damit sinnbildlich auf die Wichtigkeit einer diversen und bunten Gesellschaft aufmerksam machen“, wird Susanne Hillmann, die Leiterin des Jugendreferats, in einer Pressemitteilung zitiert. Gleichzeitig sorge das Streuen der Blumensamen für ein buntes Stadtbild. Mit der Aktion will das Team auch auf den vor wenigen Wochen eröffneten „Queer-Treff“ hinweisen. Jeden letzten Mittwoch im Monat lädt das Jugendreferat junge Menschen im Alter von zwölf bis 27 Jahren, die sich der Queer-Community zugehörig fühlen, von 16 bis 18 Uhr zu einem offenen Austausch in das Jugendhaus ein.