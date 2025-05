Rheinfelden: Fußballturnier für ein faires Miteinander

In den fünf diesjährigen Quali-Turnieren qualifizieren sich neben den Gesamt- auch die jeweiligen Fairplay-Sieger für den Regio-Cup, der in diesem Jahr im September in Basel ausgetragen wird. Dort treffen die Hochrhein-/Fricktal-Teams auf Teams aus der Nordwest-Schweiz und können sich für den Swiss-Cup im Herbst qualifizieren, der Schweizer Meisterschaft im Straßenfußball. 2023 nahmen an den vier Quali-Turnieren in der Region Hochrhein / Fricktal sowie beim gemeinsamen Regio-Cup mit Kommunen aus der Nordwestschweiz mehr als 50 Teams teil.