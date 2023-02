Rheinfelden Gaudi, Tanz und Musik

Mit einem glanzvollen Bühnenprogramm, das mit närrischer Gaudi, Tanz, Musik und Gesang einmal mehr zu den fasnächtlichen Höhepunkten in der Hochrheinregion zählte, begeisterte der Musikverein Degerfelden am Wochenende beim 36. Waidbachg’flüschder in der Fridolinhalle.