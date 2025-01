Die Polizei sucht einen unfallflüchtigen Autofahrer samt Anhänger, der am Donnerstag gegen 17.10 Uhr die L139 von Degerfelden nach Herten befuhr und hier trotz Gegenverkehr einen Traktor überholte. Im Gegenverkehr musste eine unbekannte Fahrererin stark abbremsen und in den Grünstreifen ausweichen. Der Überholende hielt nicht an und fuhr weiter in Richtung Herten. An den jeweiligen Fahrzeugen könnte ein Sachschaden entstanden sein. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rheinfelden unter Tel. 07623/74040, in Verbindung zu setzen.