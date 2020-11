Rheinfelden Geld für „Grünes Klassenzimmer“

Zumal die Kosten nicht über die Kursgebühren gedeckt werden konnten, hat die Stadt von Beginn an das Projekt gefördert, zuletzt mit 4500 Euro jährlich. Da die vereinbarte Laufzeit ausläuft, stand die Verlängerung der Förderung für das Truz in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses auf der Tagesordnung. Und weil bei dem Projekt „Grünes Klassenzimmer“ alles im grünen Bereich ist, votierte das Gremium einstimmig für den weiterhin geltenden Zuschuss. Bis zum Jahr 2025 ist somit die jährliche Förderung in Höhe von 4500 Euro festgeschrieben. „Das gibt allen Beteiligten Planungssicherheit“, freute sich Oberbürgermeister Klaus Eberhardt.

Wertvolles Projekt

„Es ist ein wichtiges und wertvolles Projekt“, begrüßte Dieter Meier (CDU) die Fortführung der Förderung. Kinder seien große Multiplikatoren, und so werden Umwelt- und Naturthemen auch in die Welt der Erwachsenen hineingetragen. Letztlich machte er den Vorschlag, dass auch einmal der Gemeinderat als Gruppe einen Kurs belegt. „Das Angebot ist richtig toll“, schwärmte Karin Paulsen-Zenke (SPD) von dem „wichtigen Projekt“. Bernd Birlin (Freie Wähler) schätzte vor allem die Praxisnähe. „Ich bedanke mich ganz herzlich für die tollen Kurse“, sagte Heiner Lohmann (Grüne). Gerade die Umweltbildung habe hohe Bedeutung. Die Erfahrungen, die die Kinder durch das Erkunden von verschiedenen Biotopen und das Erforschen der Tierwelt in diesen kleinen Bereichen seien äußerst wertvoll.