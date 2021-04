Rheinfelden Geldbörse aus Tasche gestohlen

In der Geldbörse befanden sich Ausweisdokumente, etwa 250 Schweizer Franken sowie Bankkarten. Schon fünf Minuten später versuchte der Dieb mit den Bankkarten an einem Bancomaten in der Innenstadt Geld abzuheben. Aufgrund fehlender PIN scheiterten die Versuche. Kurze Zeit später versuchte der Dieb abermals mit den Bankkarten an einem Bancomaten Geld abzuheben. Dieses Mal bei einer Bank in Lörrach. Auch dieser Versuch scheiterte, so der Polizeibericht.