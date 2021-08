Rheinfelden Gemeinsam mit Erfolg gebüffelt

Als Vertreterin des Schulträgers begrüßte, auch im Namen ihres Vorstandskollegen Thilo Spychalski, die Vorständin des St. Josefshauses, Birgit Ackermann, die Absolventen, Dozenten und Mentoren der Theresia-Scherer-Schule. In ihrer Rede berichtete sie von einer Frage, die ihr in einer der letzten Aufsichtsratssitzungen gestellt worden sei: ob sich die Qualität der Schüler und Auszubildenden während des Coronazeitraums verschlechtert habe. Ihre Antwort darauf sei eindeutig gewesen: „Wer in seiner Ausbildung die Corona-Pandemie bewältigen musste und dabei auf digital umgestellt hat, wer in den letzten 15 Monaten an seinem Berufswunsch festgehalten hat und sich nun wieder auf Begegnungen und Feiern freut, der muss qualitativ einfach gut sein.“ So wünschte sie allen Absolventen eine zuversichtliche Zukunft als Fachkräfte der Heilerziehungspflege und Altenpflege und betonte: „Einen sozialen Beruf auszuüben bedeutet auch Gesellschaft zu gestalten und in der heutigen Zeit vor allem auch Profil zu zeigen.“