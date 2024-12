Rheinfelden: Gemeinsames Feuerwerk über dem Rhein

Konzerte zu Silvester

Um 17 Uhr erklingt in der St. Josefskirche Rheinfelden (Baden) das schon legendäre Silvesterkonzert mit Irmtraud Tarr an der Orgel, zusammen mit dem Quintetto Inflagranti. Eröffnet wird das Konzert wie gewohnt mit dem Bach-Choral „Das alte Jahr vergangen ist“ und steigert sich dann mit weiteren Werken von Bach, Vivaldi, Karg-Elert, Schumann, Sibelius bis hin zum Höhepunkt der packenden Bachschen Sinfonia „Wir danken dir, Gott“, die Basil Hubatka für Orgelsolo und Bläser bearbeitet hat. Karten für beide Konzerte sind online unter Reservix erhältlich.

Brunnensingen der Sebastiani-Bruderschaft

In Rheinfelden-Schweiz startet um 21 Uhr das Brunnensingen der Sebastiani-Bruderschaft. Für eine Stunde können die Teilnehmer die Bruderschaft dabei begleiten, wie sie für etwa eine Stunde durch die finstere Altstadt zieht und das Neujahrslied an jedem Brunnen anstimmt. Gestartet wird am Storchenbrunnen beim alten Zoll, der Abschluss ist bei der Stadtkirche St. Martin. Dort beginnt um 22 Uhr das Orgelkonzert. Ab 22.30 Uhr ertönt auf der alten Rheinbrücke stimmungsvolle Musik. Auf der Brücke beim Restaurant „Schiff“ am Rhein gibt es einen Getränkestand, am Brückenkopf auf deutscher Seite bewirten „Bella & Molle“ vom Public Pub mit wärmenden und prickelnden Getränken sowie heißer Bauernwurst. Um 0.10 Uhr wird das gemeinsame große Feuerwerk vom Salmegg-Parkdeck über den Rhein gezündet. Das Feuerwerk mit musikalischer Untermalung dauert etwa sieben Minuten.