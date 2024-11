Die Versammlung am Donnerstagabend in der Alten Schule Warmbach war noch für das Jahr 2023. Doch auch Aktuelles nahm Raum ein, denn der Bruch der Ampelkoalition wurde vor und nach der Zusammenkunft leidenschaftlich diskutiert. In Zugzwang kommen vor allem die SPD-Kandidaten des Wahlkreises, die sich und ihre Ziele vorstellten. Denn die für den 18. Januar 2025 angesetzte Nominierungsveranstaltung muss nun vorverlegt werden.