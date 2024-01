Rheinfelden: Geplantes MVZ ist noch in der Schwebe

Cornelia Rösner, ehemalige Leiterin des Amts für Familie, Jugend und Senioren, sagt: „Auch ich trage die generelle Sorge wie viele Bürger in unserer Stadt bezüglich der medizinischen Versorgung und der zukünftigen Regelung der Notfallversorgung in der Übergangszeit bis zur Eröffnung des neuen Klinikums. Bleibt zu hoffen, dass die Absicht des Landkreises, in Rheinfelden eine ambulante langfristige Anlaufstelle über die MVZ-Struktur zu schaffen, auch zeitnah Wirklichkeit wird.“

Natürlich wäre man in der oft an der Belastungsgrenze arbeitenden Lörracher Notaufnahme froh über eine Entlastung durch eine Bereitschaftspraxis in Rheinfelden, sagt Samuel Hemmerling, Chefarzt für Akut- und Notfallmedizin am KKH Lörrach. Die in Rheinfelden niedergelassenen Hausärzte arbeiten ebenfalls bereits am Limit – kaum eine Praxis, die überhaupt noch neue Patienten aufnimmt. „Aktuell sind hier zehn Hausarztsitze frei, und über 30 Prozent der restlichen Hausärzte befinden sich bereits im Rentenalter“, weiß der Minselner Hausarzt Ludwig Fritze. Udo Schwehr, ehemaliger Chefarzt des Rheinfelder Klinikums, ergänzt: „Die Schaffung einer ambulanten Versorgungsstelle ganzjährig rund um die Uhr wäre ein erster Schritt in Richtung einer wirkungsvollen intersektoralen Versorgung in Rheinfelden, und die Zusicherung, dass der Notarzt-Standort Rheinfelden bestehen bleiben soll, eine gute Nachricht.“