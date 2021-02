Rheinfelden Geschäftsübergabe der Zimmerei Ebi in Rheinfelden

Rheinfelden (lu). Zuverlässigkeit, Leistungsstärke und die professionelle Ausführung der Projekte: Das zeichnet das Traditionsunternehmen Zimmerei Ebi in Rheinfelden, Großfeldstraße 14, im Gewerbegebiet Schildgasse aus. Und das soll natürlich auch nach der Geschäftsübergabe so bleiben. Michael Ebi, der die Firma in der dritten Generation und rund 20 Jahre lang führte, hat kürzlich das Zepter an Dominic Bergheimer übergeben. Geplant ist allerdings, dass Ebi den neuen Chef noch eine Zeit lang in der Betriebsleitung und Organisation des Fünf-Mann- Betriebs unterstützt und ihm beratend zur Seite steht, ehe der heute 62-Jährige dann endgültig in den Ruhestand geht.