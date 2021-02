Rheinfelden Gesprächsbedarf ist enorm

Und bei diesem Vorgehen zogen die Mitglieder des Gemeinderates am Dienstagabend allesamt mit. Ebenso wurde befürwortet, dass die geplante Kita mit 40 Plätzen nicht im Gewerbegebiet realisiert werden soll, sondern an alternativen Standorten und vor allem in einem Wohngebiet.

Ebenso herrschte im Ratsrund Einigkeit darüber, dass das Projekt des interkulturellen Kindergartens angesichts der prekären Haushaltslage frühestens 2023/24 angegangen werden könne, wie auch Sozialamtschef Armin Zimmermann erläuterte. Aktuell hätten nämlich der Ausbau der Kitas in der Blauenstraße und auch in der Römerstraße sowie ein Waldkindergarten erst einmal Priorität.

Was sich Verwaltung und auch die Fraktionen für die Zukunft rund um den Plan einer interreligiösen Kita wünschen, ist: ein respektvoller gegenseitiger Umgang miteinander. Zahlreiche Gemeinderäte und auch die Verwaltungsspitze hatten zuletzt, als sich die Verzögerung für das Kita-Projekt und auch eine Änderung des Konzepts abzeichneten, bemängelt, dass der Ton in Wort und Schrift rauer geworden sei.

Mannheim als Vorbild

Unterstellungen, gar Anfeindungen und Beleidigungen seien da via E-Mail kolportiert worden. Alle wünschen sich daher, zurück zu einem zielorientierten Gespräch und hin zur Sachlichkeit und gegenseitigem Verständnis zu kommen.

Zuletzt brachte es Heiner Lohmann (Grüne) auf den Punkt. Eine interkulturelle und interreligiöse Kita sei an sich so spannend wie auch in Rheinfelden wünschenswert. „Aber dies bitte auch nach dem Vorbild aus Mannheim“, betonte er. Dort gebe es nämlich eine gute Kooperation von Stadt und Ditib als Träger, wie es auch schon mal im Rheinfelder Sozialausschuss vom dortigen Verantwortlichen berichtet worden sei. „Hier ist aber bislang in den Plänen von Seiten der Moschee-Gemeinde wenig Kooperation drin“, kritisierte Lohmann. Im Übrigen habe er festgestellt, dass innerhalb der Gemeinde nicht allzu viel bekannt und informiert worden sei über das Projekt, für das rund 1,5 Millionen Euro in die Hand genommen werden sollen.