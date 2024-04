Rheinfelden: Gewerbe stellt seine Bandbreite vor

Buntes Rahmenprogramm

Die Schau, die vor 17 Jahren ihre Premiere feierte, findet vom 5. bis 7. April statt. Zusätzlich zu den üblichen Öffnungszeiten am Freitag und am Samstag sind die teilnehmenden Geschäfte auch am Sonntag, 7. April, von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Laut einer Ankündigung der IG Schildgasse Rheinfelden werden die Geschäfte ihre Sortimente auf mehr als 50 000 Quadratmetern Verkaufs- und Ausstellungsfläche präsentieren.

An diesen Tagen und besonders am Sonntag gibt es wieder ein buntes Rahmenprogramm und vielfältige Verpflegungsmöglichkeiten. Am Sonntag gibt es unter anderem einen großen Flohmarkt sowie Rundfahrten mit dem „Latschari-Zügli“ im gesamten Gebiet. Für die musikalische Unterhaltung sorgen die „Schluuchturmgeischter“.