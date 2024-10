Rheinfelden: Gewerbeverein übt Kritik

Finanzen: Die Finanzentwicklung Rheinfeldens sehe jedenfalls nicht gut aus, resümierte Fischer. Sofern der Trend anhalte, drohe dem städtischen Haushalt ein Minus von 9,5 Millionen Euro im Jahr 2027. Dies lasse die Schlussfolgerung zu, dass keine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben werde.

Kritik an geplanten Maßnahmen: Bei den Einsparmöglichkeiten hätten die verantwortlichen Gremien, so Fischer, auf die „Anleitungen von gestern“ der zurückgegriffen: Erhöhung Park- und Anwohnergebühren, Kürzungen im Schwimmbadbereich und so weiter. „Verordnungen von vorgestern. Sie verschaffen flüchtig Luft und verpuffen dann wieder“, sagte Fischer.