Rheinfelden Gläserner Jubiläumstaler zum 100.

Von Rolf Rombach

Rheinfelden. „Ich wollte etwas machen, was so klar ist, wie seine Bürger“, sagte Wilfried Markus am Freitag, als die „Jubiläumsmünze“ offiziell vorgestellt wurde und eine Delegation aus dem benachbarten Rathaus in seine Werkstatt kam. 500 dieser transparenten Taler aus Glas will Markus in den nächsten Wochen herstellen.