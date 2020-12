Rheinfelden Gottes Wort im Vorbeigehen

Die „Gottesdienste to go“ die man im Vorbeigehen mitnehmen kann, beinhalten nicht nur Gebete, sondern auch Gedanken zum Advent, Vorschläge zum Singen oder Hören. Auch Adventssonntagskalender sind in den dickeren Umschlägen enthalten. In den kleineren und dünneren Kuverts finden die Gläubigen hingegen verschiedene Hoffnungshorizonte, die nicht nur Mut machen, sondern auch zum Nachdenken anregen sollen.

Zuspruch und Ermutigung in schwieriger Zeit

Wie wichtig die Aktion für viele Menschen ist, betonten auch die Mitglieder des Ältestenkreises nach dem Präsenzgottesdienst am Sonntag. Sie erinnerten daran, dass die Menschen gerade in Zeiten wie der Corona-Pandemie Zuspruch benötigten. Dies könne sowohl durch die Teilnahme am Präsenzgottesdienst geschehen als auch in Form der „Gottesdienste to go“. Jedoch hätten die Präsenzgottesdienste auch und gerade in diesen schwierigen Zeiten weiterhin ihre Berechtigung. Dabei werde jedoch akribisch auf die Einhaltung der gültigen Hygieneregeln geachtet.