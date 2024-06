Rheinfelden/Grenzach-Wyhlen: Familienzentrum als Ort für alle

Trotz der Inflation kam das FamZe nicht in finanzielle Probleme. Rombach führte auf, dass alleine die Lebensmittelkosten für die Treffs im vergangenen Jahr um 27 Prozent gestiegen seien. Mit Stolz verkündete sie den Anstieg der Personalkosten, welche den Großteil der Ausgaben umfassen. „Wir haben es endlich geschafft, dass unsere hauptamtlichen Mitarbeiter nach Tariflohn bezahlt werden. Das war uns als Vorstand wichtig, dass deren Leistung fair bezahlt wird.“ Einen Dank richtete sie an die unzähligen Klein- und Großspender.

Kleine Jubiläumsfeiern

Zur Feier des zehnten Geburtstags des Treffs Grenzach-Wyhlen findet am 20. Juni, 10 bis 14 Uhr, das Fest „Ein gedeckter Tisch für alle“ in der Alten Apotheke in Grenzach statt. Am Tag darauf wird im FamZe in Rheinfelden unter dem gleichen Motto das 30-jährige Bestehen des Vereins gefeiert. Als neuer Begegnungstermin wird nun regelmäßig sonntags in der Alten Apotheke ein Treff angeboten. www.familienzentrum-rheinfelden.de